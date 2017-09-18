تنفيذ 100 غرفة فندقية بمشروع watch بأكتوبر

رضوى عبد الرازق:قالت المهندسة عبير عصام، رئيس مجلس إدارة "عمار" العقارية، إن الشركة تعتزم تنفيذ 100 غرفة فندقية بمشروع مول " watch" والذى تم توقيع عقد الشراكة بين "عمار" والسقاف السعودية لتنفيذ المول الأسبوع الماضى .وأوضحت أن المول تجارى خدمى ترفيهى، وهو عبارة عن دور أرضى و3 أدوار متكررة،

رضوى عبد الرازق:

قالت المهندسة عبير عصام، رئيس مجلس إدارة “عمار” العقارية، إن الشركة تعتزم تنفيذ 100 غرفة فندقية بمشروع مول ” watch” والذى تم توقيع عقد الشراكة بين “عمار” والسقاف السعودية لتنفيذ المول الأسبوع الماضى .

وأوضحت أن المول تجارى خدمى ترفيهى، وهو عبارة عن دور أرضى و3 أدوار متكررة، وتصل مساحته الإجمالية شاملة الارتفاعات إلى 40 ألف متر مربع .

ويقام المول على 9000 متر بمنطقة التوسعات الشمالية بأكتوبر وتبلغ استثماراته حوالى 300 مليون جنيه .

ومن المقرر قيام “عمار” بتنفيذ مشروعين آخرين بالشراكة مع السقاف السعودية، وهما “أرينا بيزنس بارك”، وهو عبارة عن مجمع إدارى على 7720 مترًا بأكتوبر بجوار مستشفى دار الفؤاد، و استكمال المرحلة الأخيرة من مشروع شركة “مينا” لإسكان المستقبل، وهو مشروع “سنابل”، وتعتزم الشركة تنفيذ 1700 وحدة سكنية.