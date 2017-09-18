عقـــارات

تنفيذ 100 غرفة فندقية بمشروع watch بأكتوبر

رضوى عبد الرازق:قالت المهندسة عبير عصام، رئيس مجلس إدارة "عمار" العقارية، إن الشركة تعتزم تنفيذ 100 غرفة فندقية بمشروع مول "  watch" والذى تم توقيع عقد الشراكة بين "عمار" والسقاف السعودية لتنفيذ المول الأسبوع الماضى .وأوضحت أن المول تجارى خدمى ترفيهى، وهو عبارة عن دور أرضى و3 أدوار متكررة،
18 سبتمبر، 2017 18 سبتمبر، 2017

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رضوى عبد الرازق:

قالت المهندسة عبير عصام، رئيس مجلس إدارة “عمار” العقارية، إن الشركة تعتزم تنفيذ 100 غرفة فندقية بمشروع مول ”  watch” والذى تم توقيع عقد الشراكة بين “عمار” والسقاف السعودية لتنفيذ المول الأسبوع الماضى .

وأوضحت أن المول تجارى خدمى ترفيهى، وهو عبارة عن دور أرضى و3 أدوار متكررة، وتصل مساحته الإجمالية شاملة الارتفاعات إلى 40 ألف متر مربع .

ويقام المول على 9000 متر بمنطقة التوسعات الشمالية بأكتوبر وتبلغ استثماراته حوالى 300 مليون جنيه .

ومن المقرر قيام “عمار” بتنفيذ مشروعين آخرين بالشراكة مع السقاف السعودية، وهما “أرينا بيزنس بارك”، وهو عبارة عن مجمع إدارى على 7720 مترًا بأكتوبر بجوار مستشفى دار الفؤاد، و استكمال المرحلة الأخيرة من مشروع شركة “مينا” لإسكان المستقبل، وهو مشروع “سنابل”، وتعتزم الشركة تنفيذ   1700 وحدة سكنية.

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