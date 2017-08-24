تنفيذ ٣١٠ مشروعات بمطروح بتكلفة ٩٣٠ مليون جنيه

قال السيد الإمام، سكرتير عام محافظة مطروح، إن المحافظة أنهت خلال العام المالى المنتهى، تنفيذ نحو ٣١٠ مشروعات متنوعة، فى مجالات الطرق والكهرباء والنظافة وغيرها بتكلفة إجمالية تعدت ٩٣٠ مليون جنيه.

وأضاف – خلال كلمته فى احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى اليوم الخميس – أن الجزء الأكبر لهذه المشروعات، تم تنفيذه من الجهود الذاتية للمحافظة، لافتا إلى أن نسبة التمويل الذاتى إلى التمويل الإجمالى للخطة بلغت ٧٥٩٪.

وأشار إلى أن الأموال التى تم إنفاقها على تنفيذ تلك المشروعات من الموارد الذاتية للمحافظة بلغت ٨٢١ مليون جنيه، لافتا إلى تنفيذ ٢٩ مشروع كهرباء .

