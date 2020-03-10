عقـــارات

تنفيذ موقفين إقليميين بدمياط الجديدة بتكلفة 62 مليون جنيه

ضمن مشروعات خدمية يتم تنفيذها بالمدينة
سحر نصر 6:10 م, الثلاثاء, 10 مارس 20 6:10 م, الثلاثاء, 10 مارس 20

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قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه جار تنفيذ مشروعات خدمية بالمدينة، منها موقفين إقليميين بالمدينة بإجمالي استثمارات 62 مليون جنيه.

وأضاف أن الموقف الأول يتم تنفيذه على مساحة 11 ألف متر، ووصلت نسبة الإنجاز بالمشروع 80%، مشيرا إلى أنه من المتوقع تسليمه نهاية أبريل المقبل.

وتابع، أن الموقف الثاني يقام على مساحة 20 ألف متر، وتجاوزت نسبة الإنجاز به 60%، ومن المتوقع تسليمه بداية مايو المقبل.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أن المساحة الإجمالية للمدينة تبلغ 6.67 ألف فدان، وتجاوزت الاستثمارات بالمدينة 7.9 مليار جنيه، منها 4.1 مليار جنيه بقطاع الإسكان، و3.3 مليار جنيه بقطاع المرافق، و445.9 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و58.4 مليون جنيه بقطاع الزراعة.

واختتم قائلا: إن الاستثمارات تشمل دمياط الجديدة وخدمات دمياط بالإضافة إلى ميناء دمياط.

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بقلم سحر نصر

كاتبة صحفية بجريدة المال، متخصصة في تغطية أخبار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وشركات التطوير العقاري والمقاولات، حاصلة علي ليسانس آداب قسم اعلام، شعبة صحافة، التحقت بجريدة المال قسم العقارات منذ عام 2018.

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