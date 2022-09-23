تنفيذ منطقة لوجستية بالدقهلية نهاية العام الجاري عبر مطور سعودي

علمت “المال” أنه من المقرر بدء العمل بالمنطقة اللوجستية في طلخا نهاية العام الجاري، وذلك بعد الانتهاء من دفع تعويضات أصحاب الأراضي بمحافظة الدقهلية، حيث يقع المشروع على مساحة تصل إلى 46 فدانًا.

وأكدت مصادر مطلعة بمحافظة الدقهلية، أنه تقرر عرض الخرائط والكشوف المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لتلك الممتلكات الخاصة بالمشروع خلال المدة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 27 أكتوبر المقبل، على أن يتقدم أصحاب الأراضي لهيئة المساحة ومديرية المساحة بالمنصورة خلال تلك المدة بهدف التحقق من تلك التعويضات أو الاعتراض على أي بيانات خلال 15 يوما بعد تلك الفترة.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التموين بعد الانتهاء من إنهاء كافة المتعلقات الخاصة بالمشروع وتنفيذ القرار رقم 949 لسنة 2021 الصادر عن مجلس الوزراء باعتبار أرض المشروع من أعمال المنفعة العامة بعد دفع التعويضات اللازمة لأصحاب الاراضي بالبدء في المشروع من خلال المطور للمشروع وهي شركة مراكز السعودية.

ونص قرار مجلس الوزراء بانشاء وترفيق المنطقة التجارية اللوجستية المتكاملة بالمنصورة والتي تشمل جميع أنواع الأنشطة التجارية من مراكز تجارية ومنافذ تجزئة ونص جملة ومناطق خدمات لوجستية لتجارة الجملة والتخزين.

ومن المقرر تسليم كافة الاراضي الخاصة بالمشروع للمستثمر السعودي بعد انهاء نزع الملكية لكافة أرض المشروع حيث يتخللها قرابة 5.5 أفدنة للأهالي، بينما باقي المساحة تتبع لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن المعروف أن المنطقة التجارية واللوجستية فى طلخا تقع على مساحة 46 فدان بإستثمارات اجمالية مبدئية تصل إلى 2 مليار جنيه.

وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الدقهلية إنشاء محلات تجارية ومطاعم، وأخري ترفيهية مثل دور سينما وملاهي، وفروع للبنوك وصيدليات وصالات للألعاب الرياضية ومعارض بيع سيارات وهايبر ماركت ومعارض لوحدات تجارية وإدارية ومخازن، بينما تشتمل المرحلة الثانية على مبنى فندقي ومكاتب إدارية وتجارية.

وواجه المشروع تأخيرا في التنفيذ ملحوظ، حيث تم صدور قرار باعتبار أن تلك الأراضي من أراضي المنفعة العام للبدء في التنفيذ منذ مارس 2020 .

ونجحت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، على مدار الثلاث سنوات الماضية في جذب العديد من الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية وإنشاء العديد من المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات المختلفة، حيث تم إنشاء 18 مشروعا ومنطقة لوجستية وتجارية فى 11 محافظة، بمساحة 368 فدانا بإجمالي استثمارات تقدر بـ 50 مليار جنيه وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أنه جار طرح فرص استثمارية جديدة وأنه قبل عامين كان لا يوجد مثل هذه المشروعات.