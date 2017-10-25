تنفيذ مشروع الـ 100 ألف صوبة الشهر القادم

الصاوى أحمدأكد صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، أن تركيب المعدات والآلات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع 100 ألف صوبة زراعية الشهر المقبل.وأكد الحداد فى تصريح لـ«المال»، أن البدء فى تجهيز حوالى 500 فدان لإقامة 500 صوبة زراعية فى منطقة الفرافر

الصاوى أحمد

أكد صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، أن تركيب المعدات والآلات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع 100 ألف صوبة زراعية الشهر المقبل.

وأكد الحداد فى تصريح لـ«المال»، أن البدء فى تجهيز حوالى 500 فدان لإقامة 500 صوبة زراعية فى منطقة الفرافرة، والإنتاج الزراعى منها خلال مارس المقبل، تجربة نموذجية مبدئية للزراعات، على أن تعمم على مناطق مختلفة وطرحها للشباب.

وأطلق السيسى مشروع الـ100ألف صوبة زراعية بداية 2016، وتدير المشروع الشركة الوطنية للإنتاج النباتى، وتبلغ مساحة الصوبة فدان واحد، وتنفيذه كأحد الحلول المناسبة لتخفيض الأسعار، وزيادة معدلات التصدير، وحجم الإنتاج الزراعى.

وتتوزع مناطق المشروع بين 20 ألف صوبة بمنطقة غرب المنيا، لزراعة الطماطم، والفلفل، والخيار، والكنتالوب، والباذنجان، والبصل الأخضر، والكوسة، والكرنب الأحمر، و10 آلاف صوبة زراعية بمنطقة غرب-غرب المنيا، و10 آلاف صوبة فى منطقة المغرة، لزراعة الطماطم، والخيار، والباذنجان، والكنتالوب، والفلفل، والبطيخ، والكوسة، وزهور القطف.

وأما نصيب منطقة سيناء 20 ألف صوبة، لزراعة الطماطم، والباذنجان، والكنتالوب، والفلفل، والخس، وزهور القطف، والمراشدة 1، والمراشدة2، تتضمن إنشاء 30 ألف صوبة، لزراعة الطماطم، والفلفل، والفاصوليا، والكنتالوب، والخيار، وإنشاء 10 آلاف صوبة بمنطقة حلايب وشلاتين لزراعة الطماطم، والخيار، والباذنجان، والكنتالوب، والفلفل، والكوسة، وزهورالقطف، ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة.

أوضح الحداد أن كل منطقة من مناطق المشروع تشهد تنفيذ عمليات مسح وبحث شامل، عبر التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الزراعة والتعاون الدولى.

وأكد نائب وزير الزراعة، أن دور الوزارة تنفيذها خلال مركز البحوث الزراعية واللجنة التى شكلها الوزير، للتعاون فى تنفيذ المشروع، بينما يتمثل دور الهيئة العربية للتصنيع فى توفير المعدات والآلات للمشروع، والشباب هم من يدير العمل الفعلى، من خلال الكوادر التى تقوم حاليا الهيئة بإعدادها، لتدريب الشباب والمستفيدين بالمشروع وقت الطرح.

أكد عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن مشروع الصوب الزراعية يساهم فى إنتاج التقاوى الزراعية، التى يستوردها بالمليارات سنويا.

وقال: «يجب التفريق بين تقاوى المحاصيل الزراعية الإستراتيجية والتقليدية، مثل القمح، والذرة، والأرز، والقطن، والعدس، فهذه تقاوى محلية، وتتفوق مصر فى إنتاج بعضها مثل «الأرز والذرة»، ويوجد لدينا الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والشركات الخاصة».

وفى الفترة الأخيرة اتفق وزير الزراعة مع الشركة الوطنية للإنتاج النباتى، التى تتولى تنفيذ المشروع، أن تعطى الوزارة عددًا من الصوب بمساحة 15 فدانًا لتخصيصها لمحاولات إجراء التجارب وإنتاج التقاوى للخضر.

أكد عادل عزوز، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه بدأ فى تنفيذ الدورة التدريبية الرابعة لحديثى التخرج من أوائل دفعات كلية الزراعة واستصلاح الأراضى للعام الدراسى -2015 2016، ضمن خطة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية للمشروع القومى الـ 100 ألف صوبة زراعية.

وتنفيذ البرنامج التدريبى فى إطار بروتوكول التعاون المُوقع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والهيئة العربية للتصنيع فى مجال التدريب على إنشاء وتشغيل الصوب الزراعية الحديثة، بحثًا للاشتراطات والمواصفات العلمية والفنية المتفق عليها، وتهدف الدورات إلى رفع قدرات وكفاءة المتدربين للعمل فى المشروع وإدارته.

كما أعلنت وزارة الزراعة مؤخرا للراغبين فى التقدم للحصول على التدريب إرسال بياناته متضمنة الاسم، والرقم القومى، والجامعة، والقسم، التقدير العام على البريد الإلكترونى التالي: [email protected]