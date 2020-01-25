تنفيذ مشروعات طرق ومرافق فى مدينة الشروق بتكلفة 123 مليون جنيه

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، بأنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمرافق بمركز خدمات المدينة رقم (2) بتكلفة 123 مليون جنيه. مشروعات الطرق والمرافق فى مدينة الشروق

رئيس الجهاز: تكلفة المشروعات 123 مليون جنيه بمركز الخدمات 2

بتكلفة تقدر بنحو 123 مليون جنيه، وبنسبة إنجازٍ تخطت 20%، بهدف ترفيق الأراضى الخدمية الواقعة بالمنطقة، وإتاحتها للمستثمرين لتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي أن الأعمال بمركز الخدمات رقم (2)، تشمل إزالة الكثبان والتبات الرملية، وتنفيذ عدة طرق، وشبكات للمرافق (مياه – صرف صحي – ري)، بكامل مساحة المركز البالغ مساحته حوالي 238 فدانا.

مشيرا إلى أنه تم رفع مخلفات متراكمة من الموقع بكمية (200 ألف م3)، وكذا تحديد مسارات الطرق بطول (2000م)، وشبكات الصرف الصحي بطول (1000م) بأقطار مختلفة شاملة الغرف والمطابق، وشبكة المياه بطول (3500م) بأقطار مختلفة.

الغيطى: ندرس 96 طلب استثمار لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة خدمية متنوعة بالشروق

وذكر المهندس عبدالرءوف الغيطي أن جهاز المدينة يدرس حاليا ما يقرب من 96 طلب استثمار، لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة خدمية متنوعة.

وتمت الموافقة على عدد 30 طلبا، موضحا أن ذلك يأتي وفقا للآليات المعتمدة من قبل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يتم الانتهاء من تنفيذ شبكة الإنارة جهد “متوسط – منخفض” بـ4 مجاورات سكنية بالحي الرابع

وفي سياق متصل، قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، جارٍ الانتهاء من تنفيذ شبكة الإنارة جهد “متوسط – منخفض” بعدد 4 مجاورات سكنية بالحي الرابع بالمدينة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا استكمال الأعمال النهائية لتشغيل شبكة الكهرباء بالحي.

وأضاف: تبلغ تكلُفة المشروع حوالي 21 مليون جنيه، متضمنةً أعمال تأهيل واستكمال كابلات الجهد المتوسط بطول (8كم)، والجهد المنخفض بطول (20كم)، وأعمال الإنارة بطول (11كم)، بالإضافة لتأهيل وتأمين 35 كشك كهرباء، و140 بيلر، وكذا توريد وتركيب 241 عامود إنارة ثنائى وثلاثى شاملة الكشافات الليد.

وأوضح رئيس الجهاز أنه يتم حاليا تنفيذ أعمال الاختبارات للشبكة التي تم تنفيذها، تمهيدا لقيام الشركة المنفذة بتسليمها لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وأكد أنه جارٍ استكمال الشبكات بمناطق (النادي – المجاورة الخامسة بالحى الثالث – الورش)، بهدف استمرارية وانتظام الخدمة كأحد أهم الاحتياجات الأساسية التى تساهم فى تنمية المدينة.