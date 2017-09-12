تنفيذ مشروعات بقيمة 1.418 مليار جنيه فى السادات

المال ــ خاصكشف المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز مدينة السادات عن اعتماد 1.418 مليار جنيه خطة للمدينة عن العام المالى الجارى 2017-2018، مشيرا إلى عزم الجهاز تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى المرافق والإسكان والخدمات.وأضاف أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات منها مأخذ المياه العكرة على الرياح الناصر

المال ــ خاص

كشف المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز مدينة السادات عن اعتماد 1.418 مليار جنيه خطة للمدينة عن العام المالى الجارى 2017-2018، مشيرا إلى عزم الجهاز تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى المرافق والإسكان والخدمات.

وأضاف أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات منها مأخذ المياه العكرة على الرياح الناصرى بطاقة 350 ألف م3/يوم، حيث تتغذى المدينة بالمياه منذ إنشائها عبر 3 محطات بطاقة إجمالية 185 ألف م3/يوم، كما يتم تنفيذ شبكات مياه بطول 855 كم لتغذية نحو 9 آلاف و284 قطعة أرض سكنية، بجانب مشروعات رصف الطرق الرئيسية بمنطقة التوسعات بطول 120 كم، وتنفيذ الطريق الدائرى بطول 45 كم.

وأوضح أن الجهاز حقق خطة العام المالى المنقضى بنسبة إنجاز 105% وتم تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجال البنية التحتية والإسكان الاجتماعى ودار مصر ومشروعات خدمية تشمل مدارس وملاعب ثلاثية ومراكز شباب وحضانات وأسواق تجارية.

ولفت إلى أن المدينة تشهد إقبالا متزايدا على الأراضى السكنية التى تم طرحها بالقرعة فى أراضى الإسكان الاجتماعى، إذ بلغ عدد كراسات الشروط 6563 كراسة، و2279 قطعة تبلغ مساحة الواحدة 209 أمتار، وتقع الأراضى بحى النخيل بالمجاورات 1،2،3،4،5،6 وبحى الزيتون بالمجاورتين 5 ،6.

وأوضح أن عدد الكراسات المسحوبة لـ981 قطعة أرض إسكان مميز وصل إلى 911 كراسة وتقسم الأراضى لعدد 54 قطعة مطروحة بالمنطقة السكنية 23 بمساحات من 500 إلى 600 متر، و292 قطعة بالمنطقة السكنية 35 بمساحات من 550 إلى 1150 و635 قطعة بالمنطقة السكنية 36 بمساحات من 350 إلى 800 متر، بينما تقدم 73 مواطنا لسحب كراسات الشروط لعدد 657 قطعة إسكان أكثر تميزا، وتقسم إلى 364 قطعة بالحى المتميز بالمجاورة الثانية بمساحات تتراوح بين 550 و900 متر، و293 قطعة بالحى المتميز المجاورة الخامسة بمساحات تتراوح بين 600 و900 متر.

وأشار إلى أنه بدءا من الأسبوع المقبل سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالمناطق السكنية (23-36 ) السابق حجزها بالقرعة العلنية التى أجريت يوليو 2016، ويستمر التسليم حتى 16 أكتوبر المقبل.