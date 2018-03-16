تنفيذ مشروعات بأسوان الجديدة بتكلفة 345 مليون جنيه

محمود زكيقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إن الجهاز ينفذ عددًا من المشروعات المختلفة في كافة القطاعات من مشروعات خدمية وسكنية وطرق، بتكلفة تقدر 345 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي 2017/2018.وأضاف رشاد، في تصريحاته لـ"المال"، أن المشروعات ت

محمود زكي



قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إن الجهاز ينفذ عددًا من المشروعات المختلفة في كافة القطاعات من مشروعات خدمية وسكنية وطرق، بتكلفة تقدر 345 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي 2017/2018.

وأضاف رشاد، في تصريحاته لـ”المال”، أن المشروعات تتمثل في تنفيذ 46 عمارة إسكان اجتماعي، تم تقسيمهم على خمس مناقصات، بتكلفة تقدر بـ 180 مليون جنيه، وتنفيذ طبقة الأسفلت لمنطقة 150 فدانًا، بتكلفة 11 مليون جنيه.



وأوضح أن من أهم المشروعات التي ينفذها مستشفى عام بطاقة 158 سريرًا، بتكلفة تقدر بـ150 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال نظافة لشوارع المدينة بتكلفة مليوني جنيه.



ولفت إلى أنه تم الانتهاء من مدرسة ثانوى 19 فصلاً بالحى الأول، ومركز تجارى إدارى بالمجاورة 3 بالحى 2، وأعمال طبقة الأساس والأسفلت للطرق المحيطة بالمشروع القومى للإسكان، وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية لمشروع ابنى بيتك، وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية، وأعمال مرافق الـ150 فداناً ضمن الـ500 فدان.



وأوضح أنه من المتوقع الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى المدينة نهاية العام الحالي 2018، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح معامل اختبارات الجودة لمواد البناء بتكلفة تقدر بـ5 ملايين جنيه.