تنفيذ مستشفى جامعى فى السادات باستثمارات 400 مليون جنيه

رضوى عبد الرازق يعتزم جهاز مدينة السادات، طرح مناقصات على شركات المقاولات لتنفيذ 5000 وحدة إسكان اجتماعى، ومستشفى جامعى باستثمارات تبلغ 400 مليون جنيه، خلال مارس القبل. قال علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، إن الجهاز حصل على موافقة هيئة المجتمعات، لطرح تلك الأعمال فى مناقصات محدودة على عدد من ال

رضوى عبد الرازق

يعتزم جهاز مدينة السادات، طرح مناقصات على شركات المقاولات لتنفيذ 5000 وحدة إسكان اجتماعى، ومستشفى جامعى باستثمارات تبلغ 400 مليون جنيه، خلال مارس القبل.

قال علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، إن الجهاز حصل على موافقة هيئة المجتمعات، لطرح تلك الأعمال فى مناقصات محدودة على عدد من الشركات المتخصصة، وجار إعداد قائمة بتلك الشركات لمخاطبتها، من المتوقع الطرح والإسناد خلال الشهر المقبل.

أوضح أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لإنشاء المستشفى الجامعى 400 مليون جنيه، تبلغ طاقتها الاستيعابية 158 سريرًا .

أشار إلى أن تلك المشروعات تقع فى منطقة 70 ألف فدان، التى شهدت تعديات كاملة عقب يناير 2011، واستردادها من أجهزة الدولة فى العام قبل الماضى بالكامل، والبدء فى أعمال التنمية بها، مشيرا إلى أنه نفذت 5000 وحدة اسكان اجتماعى بها وجارى تسليمها قريبا للمواطنين كما تم طرح قطع اراضى سكنية متنوعة بها .

لفت إلى أنه مؤخراً طرح 10 آلاف قطعة أرض إسكان اجتماعى، للبيع بنظام القرعة بين المواطنين، مشيراً إلى أن تنامى معدلات الإقبال على شراء الأراضى بالمدينة.

أشار إلى أنه تحدد الثلاثاء 22 مارس المقبل، موعد تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، والأراضى المميزة بالمدينة، التى طرحت خلال العام الماضى فى شهر نوفمبر، تسلم قطع أراضى الإسكان المتميز بالمناطق السكنية (س23 – س35 – س36) المخصصة بالقرعة العلنية .

أضاف أن توصيل خدمة الغاز الطبيعى إلى 8 مناطق سكنية بالمدينة، وجميع المناطق الصناعية الحالية، ويجرى العمل بمناطق ابنى بيتك (16، 18، 19)، والإسكان المتوسط «دار مصر»، بالمنطقة السكنية 17، ويجرى التجهيز للبدء فى توصيل الغاز الطبيعى لوحدات الإسكان الاجتماعى بالمناطق السكنية (25، جزء من 16، وجزء من ، وحى الزيتون)، والتعاقد على مد الغاز الطبيعى للمناطق السكنية (5، 6، 9، 10، 15، البراميتر) ويجرى مد الغاز للمنطقة س5.

أوضح أن الجهاز انتهى من كامل ترفيق حدود الأرض الخاصة بمدينة الغزل والنسيج، التى تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع، وتشمل 586 مصنعًا، مشيرا إلى أن توقيع العقد بين هيئة التنمية الصناعية، وشركة مان كاى المنفذة للمشروع خلال أيام .

أكد أن دور المجتمعات العمرانية فى الأراضى الصناعية يقتصر على تنفيذ أعمال المرافق لحدود ورأس الأرض، بينما تتولى التنمية الصناعية والمطورين عملية المرافق الرئيسية والفرعية، وإصدار تراخيص إنشاء المصانع.

أضاف، أن عدد المناطق الصناعية بالمدينة 7 مناطق، بجانب الامتداد بمساحة 7620 فدانًا، وبعد إزالة التعديات زادت مساحة المناطق الصناعية لتصبح 15 ألف فدان، وجار تخطيط 7380 فدانًا منها، لافتاً إلى أنه من المقرر، تنفيذ أعمال المخطط الإستراتيجى بإضافة 1500 مصنع .

أشار إلى أن الجهاز تلقى مجموعة من العروض لمستثمرين للحصول على أراضى لتنفيذ جامعات خاصة على مساحات تبدأ من 200 فدان .

بلغ إجمالى الاستثمارات بمدينة السادات، بحسب تصريحات سابقة لوزير الإسكان والمرافق، مصطفى مدبولى، حتى النصف الأول من العام المالى 2017 – 2018، 5 مليارات و727 مليون جنيه، من المقرر أن تزيد الاستثمارات بمقدار مليار و418 مليون جنيه، حتى نهاية العام المالى الجارى.