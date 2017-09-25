تنفيذ مركز طبي كبير في كومباند حياة

على مساحة 4700 متر بالقاهرة الجديدة بتنفيذ شركة المدينة المنورة للاستثمار العقاريرضوى عبد الرازق بدأت شركة المدينة المنورة للاستثمار العقارى فى تنفيذ مركز طبى على مساحة 4700 متر بداخل مشروعها كومباوند حياة بالقاهرة الجديدة.وقال شحاتة محمد رئيس شركة المدينة المنورة، إن المركز يشتمل على 3

على مساحة 4700 متر بالقاهرة الجديدة بتنفيذ شركة المدينة المنورة للاستثمار العقاري





رضوى عبد الرازق

بدأت شركة المدينة المنورة للاستثمار العقارى فى تنفيذ مركز طبى على مساحة 4700 متر بداخل مشروعها كومباوند حياة بالقاهرة الجديدة.

وقال شحاتة محمد رئيس شركة المدينة المنورة، إن المركز يشتمل على 3 ادوار وياتى ضمن الخدمات التى تنفذها الشركة بداخل الكومباوند والذى تبلغ مساحته الاجمالية 43 ألف متر.

وأضاف أن الشركة تستعد للبدء فى تنفيذ 9 عمارات سكنية بالقاهرة الجديدة بمنطقة بيت الوطن قبل نهاية العام الجارى.

ونفذت الشركة العديد من المشروعات منها كومباوند المدينة المنورة على 18 فدانا بأكتوبر وهو أحد مشروعات الإسكان القومى .