تنفيذ محطتين للكهرباء..جهاز السادات يخاطب «المجتمعات العمرانية» لاعتماد مخطط تجمعات سكنية جديدة

قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن الجهاز خاطب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن اعتماد مخططين لإنشاء حيين جديدين، هما “الياقوت” و”الجامعة الأمريكية” للبدء فى تنفيذ أعمال الترفيق تمهيدًا لتأسيسهما.

وهناك عدد من المشروعات الخدمية والسكنية يعمل جهاز مدينة تنمية السادات على تنفيذها خلال الفترة الحالية، يأتى على رأسها تنفيذه محطتين للكهرباء بقدرة إنتاجية تبلغ 1050 م.ف.أ، ومحطات مياه الشرب، ومشروعات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

وأشار “سالمان” فى تصريحات خاصة لـ”المال” إلى أن المدينة يوجد بها أكثر من 70 ألف فدان تصلح للتوسعات المتسقبلية، مؤكدًا أن الجهاز حصل على موافقة لتنفيذ محور طولى يبدأ من الشريط السياحى لإحداث عملية ربط مع أحياء النور والفردوس والنرجس.

وأضاف أنه تمت الموافقة على إنشاء محور عرضى يبدأ من الجامعة مرورًا بمنطقتى الفردوس والنور بجانب الموافقة على ميزانية تقدر بـنحو 57 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق الواقعة بالمنطقة الصناعية، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام من بدء العمل، مشيرًا إلى أن الطرق التى تخضع للتطوير تبلغ 8 كم تقريبا، تم إنجاز ما يقرب من %40 منها.

وأوضح رئيس الجهاز، نعمل فى الوقت الحالى على إنجاز عملية الترفيق للمنطقة الصناعية الثامنة والتى تخدم 1076 مستثمرا، علاوة على ترفيق 1612 قطعة أرض سكنية بحى الريحان و1940 بحى الروضة، و7 مجاورات لخدمة 6845 قطعة أرض إسكان اجتماعى بجانب العديد من المناطق التى تخدم أصحاب الدخول المحدودة.

وأكد “سالمان”، أنه يجرى العمل الآن على رفع كفاءة الحديقة المجمعة الواقعة بجوار الجامعة والتى تبلغ مساحتها 14 فدانًا، علاوة على 3 آلاف فدان مسطحات خضراء ومنتزهات.

واستكمل أننا نعمل على دراسة تنفيذ سجل مدنى خاص بالمدينة لتقديم الخدمات بشكل مميز ومستشفى عام ومجمع للخدمات الحكومية المتكاملة على مساحة 5 آلاف فدان، وفى انتظار موافقة هيئة المجتمعات وباقى الجهات المعنية بالأمر.

وأكد قيام جهاز المدينة بمخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ حديقتين كبيرتين وتخصيص مسارات دراجات بشوارع المدينة واعتماد حديقة مركزية بمنطقة الجامعة الحديثة، كما تم طرح حديقة مبارك بنظام حق الانتفاع وتمت الترسية على أحد المستثمرين.

وحول الوحدات السكنية قال سالمان: نعمل على تنفيذ 151 عمارة بإجمالى 3020 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” نموذج 3 غرف وصالة علاوة على 5 عمارات نموذج غرفتين وصالة بإجمالى 180 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من 1740 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا لمحدودى الدخل فى حى الفردوس و 576 وحدة بمساحة 75 مترا.

وأضاف أنه يجرى تنفيذ مدرسة تعليم أساسى 42 فصلًا دراسيًا سعة 1680 طالبًا وطالبة بحى الفردوس بنسب إنجاز تخطت الـ%60 وبحجم استثمار بلغ 15 مليون جنيه، علاوة على عدد سوقين تجاريين بنسب إنجاز تخطت الـ%50، كما يتم العمل فى الوقت الحالى على توصيل الغاز الطبيعى للوحدات الكائنة بحى الفردوس.

وتطرق سالمان إلى طرح الجهاز محطة مياه بطاقة إنتاجية 175 ألف م3 يوميًا، كما يجرى العمل فى الوقت الحالى على تنفيذ محطة المعالجة الميكانيكية بطاقة 40 ألف م3 يوميًا لاستخدامها فى رى وزراعة كل المسطحات الخضراء بالمدينة، كما يتم العمل أيضًا على تنفيذ محطة فصل الصرف الصناعى عن الآدمى بطاقة 25 ألف م3 يوميا باستثمارات مبدئية تقدر بـ65 مليون جنيه بنسب إنجاز تصل لأكثر من %80.

موضحاً أن المحطة تعتبر نقطة بداية لتطوير منظومة الصرف الصحى بالمدينة وستعمل على استقبال صرف المناطق الصناعية المشتركة مع المناطق السكنية فى شبكة الصرف وهى الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومنها إلى بركة الأكسدة مروراً بمحطة رفع صرف الصناعات الثقيلة.

وقال: فى قطاع الطرق، جارٍ رفع كفاءة الطرق بالمناطق الصناعية من الصناعية الأولى وحتى الصناعية الخامسة ومنطقة الامتداد من الصناعية الأولى وحتى الصناعية الرابعة بطول 18 كم وبلغت نسبة التنفيذ %60، لخدمة المصانع المقامة فى هذه المناطق وتسهيلاً على المستثمرين.

وجارٍ رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية السادسة والصناعية السابعة بطول 15 كم وبلغت نسبة التنفيذ %60 ، وجارٍ ربط المحاور الرئيسية بمناطق الإسكان الاجتماعى بالطرق الرئيسية ومركز الشباب المطور، وأعمال توسعة المدخل السكنى وتنفيذ متنزه سياحى ترفيهى.

وأضاف أنه يتم تنفيذ محطتين للكهرباء، الأولى تنفذها شركة سيمنز الألمانية بقدرة إنتاجية 525 ميجا فولت أمبير لخدمة المنطقة الصناعية الكبرى، إضافة لمحطة محولات الامتداد السكنى بطاقة 525 ميجا فولت أمبير.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تابع مؤخراً الموقف التنفيذى لعددٍ من المشروعات الجارى تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة السادات ضِمن خُطة العام المالى الحالى 2021/2022.

ووجه “الجزار” بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمتابعة الدقيقة لنسب التنفيذ لدفع العمل بالمشروعات والاهتمام بجودة الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية.