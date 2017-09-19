تنفيذ محطة مياه بطاقة 55 ألف متر مكعب بأخميم الجديدة

رضوى عبد الرازق قال حسام أمين، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إن القطعتين الاستثماريتين اللتين تم طرحهما فى المدينة للبيع بنظام السعر المعلن، لم يتقدم أحد لسحب كراسات الشروط لهما.وأشار إلى أن القطعتين بمساحتى 14 فدانًا لكل منهما، وتُخصص لإقامة مشروع عمرانى متكامل، منوهًا بأنه ستتم إعادة ا

رضوى عبد الرازق



قال حسام أمين، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إن القطعتين الاستثماريتين اللتين تم طرحهما فى المدينة للبيع بنظام السعر المعلن، لم يتقدم أحد لسحب كراسات الشروط لهما.





وأشار إلى أن القطعتين بمساحتى 14 فدانًا لكل منهما، وتُخصص لإقامة مشروع عمرانى متكامل، منوهًا بأنه ستتم إعادة النظر فى موقف تلك الأراضى وأسباب عدم الإقبال على الطرح الاستثمارى الثانى بالمدينة.

ولفت إلى أنه تم اعتماد 248 مليون جنيه من هيئة المجتمعات موازنة للجهاز خلال العام المالى الحالي، وسيتم توجيهها فى تنفيذ العديد من المشروعات المستهدفة.

ونوّه بأنه جار إنهاء الأعمال الاستشارية لمحطة المياه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 55 ألف متر مكعب يوميًّا، وسيتم تنفيذها على مرحلة واحدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح مناقصة محدودة لتنفيذ المحطة خلال شهرين، ومن المتوقع تنفيذ الأعمال وتشغيل المحطة خلال عامين.

وأضاف أنه جار تنفيذ أعمال سفلتة مدخل الحى الثانى بالمدينة، كما يجرى استكمال أعمال تنفيذ 5 مبانٍ خدمية للانتهاء منها قريبًا.

وذكر أنه جارٍ تنفيذ 800 وحدة إسكان اجتماعى نموذج مساحات 63 مترًا، بالإضافة إلى عدد 68 عمارة بإجمالى 1632 وحدة بمساحة 90 مترًا.

وأكد أنه سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من محطة الكهرباء؛ لخدمة المدينة، مضيفًا أنه يجرى حاليًّا تنفيذ سوق تجارية مصغرة تشمل 3 محالّ تجارية، كما يجرى تنفيذ سوق تجارية تضم 11 محلًّا ومبانى إدارية، وسيتم طرح الوحدات الإدارية والتجارية بالمدينة على المواطنين قريبًا.