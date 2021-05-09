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تنفيذ قرارات غلق وتشميع لمخالفة شروط التراخيص ورفع إشغالات بالعبور

بالتعاون والتنسيق بين إدارة أمن الجهاز ورئاسة الأحياء وشرطه التعمير بالمدين
أحمد صبحي 3:07 م, الأحد, 9 مايو 21 3:07 م, الأحد, 9 مايو 21

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قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تنفيذ حملة بمعرفة لجنة السحب والإزالة بالجهاز.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات لمخالفة شروط التراخيص، وذلك بالتعاون والتنسيق بين إدارة أمن الجهاز، ورئاسة الأحياء وشرطه التعمير بالمدينة.


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الحملة تمكنت من غلق وتشميع للدور الأرضي بالقطعة 34 محلية 34 أ، وذلك لمخالفة شروط الترخيص، وتمت مصادرة أبواب ومعدات ورفع عداد الكهرباء.

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وكذا تنفيذ قرار غلق وتشميع للدور الأرضي بالقطعة 9 بلوك 28033 بالحي الثالث والتحفظ على معدات ورفع عداد الكهرباء.

كما تم غلق وتشميع بدروم للقطعة 9 بلوك 18013، وذلك لمخالفة شروط الترخيص بتحويل البدروم إلى مطبعة ملابس، وتم رفع عداد الكهرباء.


وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الحملة أسفرت أيضاً عن رفع إشغالات الباعة الجائلين المفترشين للأرصفة بشارع الشعراوي بحي الشباب، وتمت مصادرة البضائع وإيداعها إحدى دور الأيتام بالمدينة.

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وشدد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، على مواصلة الجهود المبذولة والمتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء لرصد أي تجاوزات ومخالفات وإزالتها في المهد.

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بقلم أحمد صبحي

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