تنفيذ قرارات إزالة تعديات بمركزي السلوم وسيوة

نفذ مركزا السلوم وسيوة قرارات إزالة تعديات بهما بمساحة ٢١٨م٢، وذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح فى الحفاظ على أراضى الدولة أول بأول وإزالة التعديات مع بدء الموجة ١٦ لإزالة التعديات على أراض الدولة وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار حملات ازالة التعديات.

وأكد عادل منصور رئيس مدينة السلوم انه تم تنفيذ قرار ازالة اليوم الخميس من خلال الدفع بحملة مكبرة بالتهاون مع قسم شرطة السلوم وإزالة مبنى على مسلحة ١٨٠م٢ تعدى على أملاك الدولة.

كما قاد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الخميس بحملة مكبرة لتنفيذ (٣) قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولةوذلك ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة أرقام (٦) ، (٢) لسنة ٢٠١٩ و رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٠ بقرية ابوشروف بمركز ومدينة سيوة بمساحات (١٠) م٢ ، (٤) م٢، (٢٤)م٢ بإجمالي (٣٨) متر مربع.

وتم تحرير محاضر بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات.

المحافظ يناشد المواطنين الالتزام بالقوانين والضوابط

وناشد محافظ مطروح المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم التعدي على أملاك الدولة سواء بالبناء العشوائي أو أي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة

حيث سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة وعدم السماح للبعض بالتعدى على املاك الدولة واستغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فى مواجهة تداعيات ازمة فيروس كورونا.