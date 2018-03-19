تنفيذ عملية الاستحواذ على ما تبقى من الوطنية للذرة بقيمة 4.8 مليون جنيه

رجب عزالدين:أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الإثنين عن قيام شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات بتنفيذ عرض الاستحواذ على ما تبقى من أسهم شركة الوطنية للذورة والبالغ عددها 95742 سهم بقيمة إجمالية 4.8 مليون جنيه.وأعلنت البورصة الخميس الماضى، عن انتهاء فترة سريان العرض واستجابة 95742 سهم للعرض ال

رجب عزالدين:



أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الإثنين عن قيام شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات بتنفيذ عرض الاستحواذ على ما تبقى من أسهم شركة الوطنية للذورة والبالغ عددها 95742 سهم بقيمة إجمالية 4.8 مليون جنيه.



وأعلنت البورصة الخميس الماضى، عن انتهاء فترة سريان العرض واستجابة 95742 سهم للعرض المقدم من الشركة.



ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 7 مارس الجارى على نشر شركة “كايرو ثري إيه” الدولية للصناعات، إعلان استكمال عرض الشراء المقدم على باقى أسهم الوطنية لمنتجات الذرة.



ونفذت “كايرو ثري إيه” الدولية فى 23 نوفمبر الماضى، عملية استحواذ كبيرة شملت 97.6% من أسهم شركة الوطنية للذرة ما يعادل 28.8 مليون سهم بقيمة 1.47 مليار جنيه بمتوسط سعر 51 جنيهًا للسهم.



يذكر أن “كايرو ثرى إيه” هى شركة مصرية مملوكة لشركة “سبارك كومديتيز” الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير.



ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعًا على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.