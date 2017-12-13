تنفيذ عرض شراء المحلاوى لأسهم شركة صناعة المواسير

رجب عزالدين أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ المستثمر أحمد بيومى محمد المحلاوى لعرض الشراء الاجبارى الذى قدمه للاستحواذ على شركة صناعة المواسير ومنتجات البلاستيك (غير مقيدة). وأضافت البورصة فى بيان منشور على شاشة التداول إن عملية التنفيذ تمت على 4 مليون سهم تقريبا بسعر 7 جنيه للسهم بقيم



رجب عزالدين



أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ المستثمر أحمد بيومى محمد المحلاوى لعرض الشراء الاجبارى الذى قدمه للاستحواذ على شركة صناعة المواسير ومنتجات البلاستيك (غير مقيدة).

وأضافت البورصة فى بيان منشور على شاشة التداول إن عملية التنفيذ تمت على 4 مليون سهم تقريبا بسعر 7 جنيه للسهم بقيمة اجمالية 28.2 مليون جنيه.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 27 نوفمبر الماضى على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم من أحمد بيومى محمد المحلاوى لشراء حتى عدد 5.7 مليون سهم تمثل 100% من إجمالى رأسمال شركة صناعة مواسير ومنتجات البلاستيك بسعر 7 جنيه للسهم الواحد وقيمة اجمالية 39.9 مليون جنيه .

وأعلنت إدارة البورصة المصرية أمس الثلاثاء إن اجمالى كميات أوامر البيع المسجلة استجابة لعرض الشراء المذكور بلغت 4 مليون سهم تقريبا.

تأسست شركة صناعة مواسير ومنتجات البلاستيك عام 1980 بوصفها شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لأحكام قانون 43 لسنة 1974. ويتوزع هيكل ملكيتها بين بنك الاستثمار العربى 39.95%، بنك الاستثمار القومى 15%، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري 14.48%، بنك مصر 1.4%، إضافة إلى أفراد آخرين أبرزهم هشام فوزى رزق الفتى 6.2%، حسين أمين البسطويسى العبيط بنسبة 3.5%، دعاء فوزى رزق الفتى ،3.4%.