تنفيذ عرض الشراء الإجباري على الدلتا للتأمين بقيمة 117 مليون جنيه

المال - خاص:نفذت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة القابضة المصرية الكويتية، على أسهم الدلتا للتأمين.وقالت الدلتا للتأمين، في إفصاح منشور على شاشات التداول، إن قيمة الصفقة بلغت 116.8 مليون جنيه، منفذة على 5.8 مليون سهم.يشار إلى أن حصة القابضة الكويت

المال – خاص:

نفذت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة القابضة المصرية الكويتية، على أسهم الدلتا للتأمين.

وقالت الدلتا للتأمين، في إفصاح منشور على شاشات التداول، إن قيمة الصفقة بلغت 116.8 مليون جنيه، منفذة على 5.8 مليون سهم.

يشار إلى أن حصة القابضة الكويتية في الدلتا للتأمين، قد ارتفعت بعد تنفيذ الصفقة إلى 55.4 % مقارنة بـ32% قبل التقدم بعرض الشراء.

وكانت القابضة الكويتية، قد تقدمت بعرض شراء إجبارى لعدد 16.99 مليون سهم، و التى تمثل 67.97% من الأسهم المكملة لنسبة 100 % من أسهم الدلتا للتأمين بسعر 20 جنيها للسهم.

و خلال الشهر الماضى، حدد المستشار المالي جرانت ثورنتون، القيمة العادلة لسهم الدلتا للتأمين بين 17.71 جنيه إلى 19.72 جنيه، ومتوسط سعر عند 18.72 جنيه للسهم، محتسبا على أساس خصم التوزيعات المتوقعة للشركة، معتبرة أن العرض المقدم من القابضة الكويتية بسعر 20 جنيها للسهم كان مجزيا .

ويبلغ رأسمال الدلتا للتأمين 100 مليون جنيه، موزعا على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

