تنفيذ عرض الشراء الإجبارى على يونيفرت الغذائية.

أعلنت إدارة البورصة المصرية تنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم من محمد بن أحمد بن سعيد باسمح على 29 مليون سهم من أسهم شركة يونيفرت للصناعات الغذائية بقيمة اجمالية 29 مليون جنيه تقريبا.

ووافقت شركة نيوداب للإنتاج الرزاعى فى وقت سابق على بيع كامل حصتها البالغة 7% من أسهم شركة يونيفرت.

وقالت نيوداب فى بيان الأسبوع الماضى إن مجلس الإدارة وافق على بيع الحصة المشار إليها وفقًا لعرض الشراء المقدم من المساهم الرئيسي لشركة يونيفرت وطبقًا لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي طلب الشراء بقيمة جنيه واحد للسهم.

وأقرت هيئة الرقابة فى 16 يوليو الماضى، نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بن سعيد باسمح لشراء حتى عدد 35.8 مليون سهم والتي تمثل نسبة 39.9% من أسهم شركة يونيفرت للصناعا بسعر جنيه واحد للسهم .