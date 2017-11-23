تنفيذ عرض الشراء الإجبارى على أسهم الوطنية للذرة بـ 1.4 مليار جنيه

رجب عز الدين: أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس، عن تنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم من "كايرو ثرى إيه" الدولية للصناعات، على أسهم شركة الوطنية لمنتجات الذرة، وذلك لعدد 28.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية 1.47 مليار جنيه. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 8 نوفمبر على نشر عرض الشراء ال

رجب عز الدين:

أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس، عن تنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم من “كايرو ثرى إيه” الدولية للصناعات، على أسهم شركة الوطنية لمنتجات الذرة، وذلك لعدد 28.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية 1.47 مليار جنيه.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 8 نوفمبر على نشر عرض الشراء الإجباري المقدم من “كايرو ثرى إيه” الدولية للصناعات، بخصوص الرغبة في شراء حتى 29.5 مليون سهم من أسهم الوطنية لمنتجات الذرة بسعر 45 جنيها للسهم.

وحددت البورصة المصرية، فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من “كايرو ثري إيه” بعشرة أيام بدأت فى 8 نوفمبر وانتهت 21 نوفمبر .

ورفضت الهيئة عرضين متتالين من شركة سويسرية منافسة ” إيه. دى. إم. إنترناشونال إس. إيه. أر. إل ” للاستحواذ على كامل أسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، أحدهما بسعر 35.56 جنيه، والثانى بقيمة 50 جنيها للسهم دون إبداء أسباب، وفقا لتصريحات سابقة لمسئولين فى الشركة السويسرية لـ “المال”.

ورفعت “كاير ثري إيه” السعر المقدم للعرض إلى 51 جنيها للسهم، بزيادة 13.3% على السعر السابق البالغ 45 جنيها وذلك بعد مفاوضات مع الهيئة.

يذكر أن “كايرو ثرى إيه” هى شركة مصرية مملوكة لشركة “سبارك كومديتيز” الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير.

ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 42.5% لشركة مصر المالية للاستثمارات، والتى عينت كلا من شركة فاروس المالية والتميمى القانونى كمستشارين لتخارجها، و9.6% للبنك الأهلى المصرى، والذى نشرت “المال” سابقاً موافقته على التخارج، و6% لهاشم غنيم، و4.6% لشركة زاد القابضة، و3.1% لشركة الجبر للاستثمار العقارى، و2.3% لمصرف أبو ظبى الإسلامى، و1.8% لبنك قناة السويس، وتتوزع النسبة المتبقية بين حملة أسهم التداول الحر.