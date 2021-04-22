الإسكندرية

تنفيذ عدد من الحملات الأمنية في مطروح وضبط 60 قضية تموينية

حرر قسم مرافق مطروح عدد 72 محضر إشغال طريق
معتز محمود 12:23 ص, الجمعة, 23 أبريل 21 12:23 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

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نظمت مديرية أمن مطروح عددا من الحملات لتحقيق السيطرة الأمنية خلال الفترة من 4/12 إلى 4/17 الجارى لفرض السيطرة الأمنية وتحقيق الانضباط بالشارع المطروحى أسفرت عن ضبط عدد 60 قضية تموينية ما بين غلاء أسعار وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد وبيع بأزيد من الاأعار وعدم الإعلان علي الأسعار وبيع لحوم بدون غطاء وعدم حمل شهادات صحية.

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ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتنسيق والتعاون المستمر مع مديرية أمن مطروح لتحقيق الأمن فى الشارع المطروحى ولشعور المواطن بما يبذل من جهود أمنية فى كافة القطاعات مع تذليل العقبات من أجل تطبيق القانون، بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين وحمايتهم ومنع اى تجاوزات.

كما حرر قسم مرافق مطروح عدد 72 محضر إشغال طريق وبائعين متجولين ومحاضر مخالفات بيئية إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية ( كمامه) بالنسبة لإشغال أكثر من 50% وعدم إعلان عن أسعار.

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وتمكنت إدارة مرور مطروح عن طريق الأكمنة المعدة علي الطريق الدولى الساحلي والأكمنه المتحركة داخل المدن من ضبط 1525 مخالفة مرورية متنوعة و5 مخالفات سير أثناء الحظر.

بينما وجه محافظ مطروح الشكر للواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والأجهزة الأمنية المعاونة على الجهود الأمنية المبذولة لتحقيق الأمن للمواطن بالشارع المطروحى.

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بقلم معتز محمود

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