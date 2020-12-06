تنفيذ عدة مشروعات بخمسة قطاعات فى وقت واحد بالمدينة

تشهد مدينة العلمين الجديدة تسارعًا فى تنفيذ أعمال عدد من الإنشاءت والوحدات السكنية والخدمية والمرافق ضمن نطاق أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة.

قال المهندس، أسامة عبد الغنى رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة ، إن أعمال الإنشاءات والبناء التى تشهدها المدينة حاليًا تقوم على تنفيذ عدة مشروعات فى خمسة قطاعات فى وقت واحد.

أضاف فى حواره مع “المال” على هامش زيارة وفد نقابة الصحفيين بالإسكندرية إلى المدينة أن تلك القطاعات الخمسة تشمل: السكنى، والتعليمى، والصحى، والسياحى، والصناعى.

وأوضح عبدالغنى أنه فيما يخص القطاع الصناعى بالمدينة فقد تم تسليم 4 آلاف فدان لعدد من المطورين الصناعيين، بهدف الاستعداد لاستقبال كل أنواع الصناعات النظيفة، إلى جانب بعض الصناعات التى ترتبط بحقول البترول وبميناء الحمرا القريب على حدود المدينة كصناعة البتروكيماويات.

وأشار إلى أن القطاع السياحى بالمدينة من المقرر أن يصل إجمالى طاقته الفندقية إلى نحو 25500 غرفة فندقية وفق المخطط بحلول 2030عام.

وكشف رئيس مدينة العلمين الجديدة أنه سيتم العمل على إنشاء أول تراك رسمى وقانونى للتجديف فى بحيرات المدينة.

نادى سموحة يتعاقد على 130 فدانًا تسلم منها 45

ولفت إلى وجود بعض المفاوضات مع أندية للحصول على أراضٍ فى المدينة، مشيراً إلى أن هناك تعاقدًا حاليًا مع نادى سموحة على أرض تبلغ مساحتها 130 فدانًا تسلم منها 45، وعلى 85 فداناً الباقية تقام مبانٍ تابعة للنادى.

وأشار رئيس مدينة العلمين الجديدة إلى أن مشروع «الأبراج 15» التى يتم تنفيذها تبلغ تكلفتها 38 مليار جنيه، وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لها بالكامل، لافتًا إلى أن الأبراج الشاطئية فى المدينة تتفاوت ارتفاعاتها، ويبلغ أقل ارتفاع 22 طابقًا، وأعلى ارتفاع 44، بخلاف 4 أدوار تجارية.

وأوضح عبد الغنى أن عدد الوحدات السكنية فى تلك الأبراج تبلغ 4500 وحدة سكنية تدار بأسلوب فندقي.

إعداد أبحاث التربة فى المنطقة الجنوبية لإنشاء 5 أبراج

وكشف رئيس مدينة العلمين الجديدة عن التعاقدات الجديدة على إنشاء 12 برجًا، لافتاً إلى أن هناك 5 أبراج فى جنوب المدينة، ويجرى حاليًا إعداد أبحاث التربة تمهيداً لطرحها على الشركة الصينية التى من المقرر أن تقوم بتنفيذها.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استعرض فى أغسطس الماضى مُخططات إنشاء مُجمع مُتعدد الاستخدامات فى مدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحضور مسئولى شركة (CSCEC) الصينية التى تتولى تنفيذ منطقة الأعمال المركزية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء فى حينه إنه تم عرض بعض النماذج المعمارية ومخططات إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات (سكنى، وفندقى، وتجارى، وإداري)، فى المنطقة الجنوبية فى مدينة العلمين الجديدة، ومقرر أن تتولى تنفيذها الشركة الصينية، وتمت الإشارة إلى أن الموقع المقترح لتنفيذ ذلك المجمع فى المنطقة الجنوبية للمدينة، وسوف يتم توصيل بحيرة مائية تشرف عليها الأبراج التى سيتم تنفيذها، لتكون بمثابة منطقة جذب جديدة فى مدينة العلمين الجديدة.

وأشار رئيس مدينة العلمين الجديدة إلى أن القطاع السكنى يتضمن تنفيذ 50 ألف وحدة مختلفة فى مستويات الإسكان لتلبى احتياجات مستويات متعددة، وتشمل الأبراج والإسكان الاجتماعى المتميز، وسكن مصر.

وأوضح عبدالغنى، أن عدد الوحدات السكنية التى تقع فى نطاق الحى اللاتينى يبلغ 12 ألف وحدة سكنية، وهى تقع على منطقة البحيرات الشاطئية، ولم يتم طرحها حتى الآن.

وأشار رئيس مدينة العلمين الجديدة إلى أنه يجرى حاليًا أعمال التسعير الخاصة بوحدات الحى اللاتينى، متوقعًا أن يكون هو الأعلى بين إسكان منطقة الداون تاون وسكن مصر والإسكان الاجتماعى المتميز.

وأشار عبد الغنى إلى أن القطاع التعليمى فى المدينة يشهد تطورًا ملحوظً، لافتًا إلى أن المدينة تضم 5 جامعات، منها جامعة العلمين الدولية التى تم إنشاء 7 كليات فى ثلاث مبانٍ، وكذك الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التى بدأ بها العمل فى 5 كليات، وجامعة متخصصة فى السياحة والضيافة، إضافة إلى جامعتين آخريين.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أن كل الأعمال التى تتم حاليًا ضمن 24 ألف فدان هى المرحلة الأولى للمدينة، والتى يتم العمل فيها بالكامل، لافتًا إلى أن مساحة المدينة هى 48 ألف فدان.

وأشار عبدالغنى إلى أن عدد العمالة المباشرة التى تعمل فى نطاق المدينة يقدر بنحو 65 ألف عامل يعملون فى كل القطاعات بالمدينة.

تجهيز خزانين لمياه الشرب المحلاة بسعة 60 ألف متر مكعب لكل منهما

وكشف رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن إجمالى حجم التعاقدات التى تمت فى أعمال المرحلة الأولى والبحيرات حتى الآن تبلغ 240 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مباشر مع 130 شركة وطنية وعالمية .

وأشار إلى أنه تم تنفيذ محطة تحلية مياه وتم الانتهاء من مرحلتها الأولى التى تنتج 150 ألف متر مكعب يوميًا، ويوجد خزان استراتيجى بطاقة تقدر بحوالى 60 ألف متر مكعب، فضلًا عن خزان آخر فى محطة التحلية لتغذية مدينة العلمين بنحو 60 ألف متر مكعب.

وأوضح أن الطاقة التصميمية لمحطة تحلية مياه البحر هى 300 ألف متر مكعب يومياً، بعد انتهاء المرحلة الثانية من إنشائها بطاقة 150 ألف متر يومياً.

رفع كفاءة محطة الكهرباء وزيادة طاقتها بنحو 85 ميجا وات

وأشار رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة إلى أنه تم رفع كفاءة محطة كهرباء العلمين وزيادة طاقتها بنحو 85 ميجا وات، إضافة إلى محطة كهرباء الحمراء التى تمت زيادة طاقتها بنحو 75 ميجا وات.

وأشار عبد الغنى إلى أنه تم تصميم شبكة تصريف مياه الأمطار بعد حساب معدل سقوط الأمطار خلال الأربعين عامًا الماضية، وعمل التصميم على أعلى معدل لسقوط الأمطار.

وأوضح أن المدينة تضم محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى، تم إنشاء المرحلة الأولى بطاقة 90 ألف متر مكعب يومى، ويمكن زيادتها بالطاقة نفسها بعد تنفيذ المرحلة الثانية.

وقال إن الواجهة الشاطئية للمدينة تبلغ 14 كيلومترًا، تبدأ من مارينا 7 شرقًا حتى ميناء الحمراء غربًا، لافتًا إلى أنه يجرى العمل حاليًا على الانتهاء من تطوير الشاطئ فى المدينة بطول 7 كيلومترات.

وأشار عبدالغنى إلى أنه تم الانتهاء من 5 حواجز أمواج شاطئية على ساحل المدينة حتى الآن من أصل 18 حاجزًا للأمواج مخطط إنشاؤها.

وأكد عبد الغنى أن أعمال إنشاء حواجز الأمواج على ساحل المدينة تم إنشاؤها من الشرق إلى الغرب، وذلك نتيجة التيارات البحرية.

ولفت إلى أنه تم طرح قطعة أرض لإنشاء موقف عام فى المدينة، على مسطح 10 آلاف متر، ستنفذه إحدى الشركات الوطنية رافضا الإفصاح عنها.

إنشاء ميناءين لليخوت للصغيرة والكبيرة

وأوضح عبدالغنى أنه سيتم إنشاء ميناءين لليخوت، يكون أحدهما لليخوت صغيرة ، والآخر للكبيرة ، مرجعًا ذلك لاختلاف الأعماق، كما نستهدف أن توضع على خريطة سياحة اليخوت العالمية.

وأشار عبد الغنى إلى أنه، تم الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بالمنطقة التراثية فى مدينة العلمين الجديدة التى تقع على مساحة 260 فدانًا بتكلفة تتعدى 5 مليارات جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة تشمل (البحيرة الرئيسية- الحديقة المركزية- المسجد- الكنيسة- الأوبرا- المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم- مجمع السينمات- المعارض- حديقة الأطفال- مركز تنمية المهارات- مبنى رئاسة المدينة- الحى الاستثمارى).