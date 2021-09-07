عقـــارات

تنفيذ طرق وموقف انتظار سيارات لمحطة القطار الكهربائى بالعاشر من رمضان

للربط على طريق الروبيكى وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بطول ٥ كم
أحمد صبحي 11:42 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 11:42 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه جارٍ  تنفيذ أعمال طرق أسفلتية وموقف انتظار سيارات لمحطة القطار الكهربائى للربط على طريق الروبيكى وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بطول حوالى ٥ كم.

وأكد أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإهتمام بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة ، و تنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات الطرق داخل وخارج المدن.

اقرأ أيضا  جهاز مدينة السادات ينفذ قرارات غلق وتشميع لمخالفة شروط التعاقد وتغيير النشاط

و شدد المهندس أحمد عمران أحمد، على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

وشدد،عمران على ضرورة تسليم المشروعات طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه والمقدم من الشركات، مؤكداً أن مشروع  القطار الكهربائى يُعد شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

مسئولو «6 أكتوبر» يتفقدون محطات الصرف الصحي للاطمئنان على جاهزيتها

أحمد صبحي 11:27 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

وزير الإسكان يتابع موقف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز إسنا في الأقصر

أحمد صبحي 10:49 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

«المجتمعات العمرانية» تسدد 500 مليون جنيه توزيعات سندات توريق دورية

شريف عمر 9:26 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

«مينا العقارية» مستشارا فنيا لشركة كاسيل للتطوير العمراني

أحمد صبحي 6:21 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

«جلوبال بايونير» العقارية تنشئ مولًا متنوعا فى العاصمة الإدارية الجديدة

شريف عمر 6:08 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

«المجتمعات العمرانية» تطرح 23 فدانًا للبيع بالقاهرة الجديدة بقيمة 640.4 مليون جنيه

سارة لطفي 5:38 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21