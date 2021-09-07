تنفيذ طرق وموقف انتظار سيارات لمحطة القطار الكهربائى بالعاشر من رمضان

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال طرق أسفلتية وموقف انتظار سيارات لمحطة القطار الكهربائى للربط على طريق الروبيكى وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بطول حوالى ٥ كم.

وأكد أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإهتمام بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة ، و تنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات الطرق داخل وخارج المدن.

و شدد المهندس أحمد عمران أحمد، على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

وشدد،عمران على ضرورة تسليم المشروعات طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه والمقدم من الشركات، مؤكداً أن مشروع القطار الكهربائى يُعد شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة.