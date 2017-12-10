تنفيذ طرح ابن سينا فارما في البورصة بقيمة 1.6 مليار جنيه

مصطفى طلعت شهدت شاشات تداول البورصة، اليوم الأحد، تنفيذ عملية الطرح العام والخاص لأسهم شركة ابن سينا فارما للأدوية، بقيمة 1.6 مليار جنيه، تمثل 40.1% من رأس المال. وبلغ عدد الأسهم الإجمالي في الطرح 269.4 مليون سهم، موزعة بواقع 40.4 مليون للطرح العام، و228.8 للطرح الخاص، على سعر 5.80 جنيه للسهم الوا

مصطفى طلعت

شهدت شاشات تداول البورصة، اليوم الأحد، تنفيذ عملية الطرح العام والخاص لأسهم شركة ابن سينا فارما للأدوية، بقيمة 1.6 مليار جنيه، تمثل 40.1% من رأس المال.

وبلغ عدد الأسهم الإجمالي في الطرح 269.4 مليون سهم، موزعة بواقع 40.4 مليون للطرح العام، و228.8 للطرح الخاص، على سعر 5.80 جنيه للسهم الواحد، على أن يتم بدء التداول من جلسة بعد غد الثلاثاء.

وأكدت البورصة أنه من المقرر أن يبدأ التداول دون التقيد بالحدود السعرية أو اليات الإيقاف المؤقت المعمول بهم، خلال الجلسة الأولى على أن يتم التداول التالية خلال الجلسة التالية طبقًا للآليات المعمول بها بالسوق، ويكون سعر الفتح هو تنفيذ الطرح البالغ 5.80 جنيه.

يشار إلى أنه تم تغطية الطرح العام لأسهم “إبن سينا” 18.35 مرة، في حين تم تغطية الطرح الخاص بواقع 17.1 مرة.

وكشف عمر عبدالجواد، الرئيس التنفيذي المشارك بالشركة، الأسبوع الماضي، أن شركته تعتزم استثمار 700 مليون جنيه، خلال الـ 5 سنوات المقبلة تكون موجهة لفتح فروع جديدة.

وأكد مصطفي عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون المالية القابضة، مدير طرح الشركة بالبورصة، أن حجم مشاركة المصريين في الطرح الخاص بلغ 45% منها 31% للمؤسسات و14% للأفراد، لافتاً إلى أن حجم مشاركة المؤسسات الخليجية وتحديدًا السعودية والإماراتية والكويتية بلغ 23% بجانب 13% مؤسسات أفريقية، و7% لنظيرتها الأوروبية، و6% للمؤسسات الأمريكية.