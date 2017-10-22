تنفيذ صفقة نقل ملكية بالبورصة بقيمة 43 مليون جنيه

الصفقة منفذة على أسهم بنك كريدي أجريكول – مصر مصطفى طلعتشهدت شاشات تداول البورصة، اليوم الأحد، تنفيذ صفقة نقل ملكية، في سوق خارج المقصورة، بقيمة 43 مليون جنيه، منفذة على 1.8 مليون سهم.وعلمت "المال" أن الصفقة منفذة على أسهم بنك كريدي أجريكول – مصر بقيمة 43 مليون جنيه، على عدد

الصفقة منفذة على أسهم بنك كريدي أجريكول – مصر





مصطفى طلعت

شهدت شاشات تداول البورصة، اليوم الأحد، تنفيذ صفقة نقل ملكية، في سوق خارج المقصورة، بقيمة 43 مليون جنيه، منفذة على 1.8 مليون سهم.

وعلمت “المال” أن الصفقة منفذة على أسهم بنك كريدي أجريكول – مصر بقيمة 43 مليون جنيه، على عدد 1,8 مليون سهم، فيما لم تفصح البورصة عن الجهات المرتبطة بالصفقة.

وبختام تعاملات جلسة اليوم، إنخفض سهم كريدي أجريكول بنسبة 2.15% ليغلق عند 41 جنيهاً، من خلال تنفيذ 34 ألف عملية.

وارتفعت أرباح البنك خلال النصف الأول من 2017، 49% لتبلغ بذلك 941.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 630.2 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويبلغ رأسمال كريدي أجريكول 1.24 مليار جنيه، موزعة على عدد أسهم 310.92 مليون سهم، بقيمة إسمية 4 جنيهات للسهم الواحد.