تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 2.2 مليون سهم لبرايم القابضة

رجب عزالدينأعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 2.25 مليون سهم من أسهم شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بقيمة اجمالية 12 مليون جنيه وذلك بجلسة اليوم الخميس.وحققت الشركة صافى ربح بلغ 2.78 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.43 م



رجب عزالدين أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 2.25 مليون سهم من أسهم شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بقيمة اجمالية 12 مليون جنيه وذلك بجلسة اليوم الخميس. وحققت الشركة صافى ربح بلغ 2.78 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.43 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016. ويبلغ رأسمال برايم القابضة 232.34 مليون جنيه، موزعاً على 72.83 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.