تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على مليون سهم لعتاقة للصلب

رجب عزالدينأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على مليون سهم من شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة، بقيمة 22.7 مليون جنيه تقريبًا.ولم تذكر البورصة أى تفاصيل عن تلك الصفقة أو أطرافها البائعة والمشترية.ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، فى 29 مارس الجاري، ل

رجب عزالدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على مليون سهم من شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة، بقيمة 22.7 مليون جنيه تقريبًا.

ولم تذكر البورصة أى تفاصيل عن تلك الصفقة أو أطرافها البائعة والمشترية.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، فى 29 مارس الجاري، للنظر فى مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2017.

وتضاعفت أرباح الشركة بنسبة 100% خلال 2017، لتسجل 169.2 مليون جنيه، مقابل صافى ربح قدره 84.4 مليون جنيه في 2016.

وقفزت مبيعات الشركة إلى 3.6 مليار جنيه خلال 2017، مقابل مبيعات بلغت 1.5 مليار جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 150 مليون جنيه، موزعًا على 30 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة الوحدة للتنمية الصناعية (96.8779%)، والمساهم مصطفى سيد عيسى مصطفى (1.002%).