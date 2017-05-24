تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم شركة العالمية للاستثمار والتنمية

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 111 ألف سهم من أسهم شركة العالمية للاستثمار والتنمية بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه وذلك بجلسة اليوم الأربعاء.

ويبلغ رأسمال الشركة 30 مليون جنيه، موزعاً على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

وحققت الشركة أرباحا بقيمة 1.43 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 691.08 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من 2016.

وارتفعت أرباح الشركة المجمعة خلال 2016 إلى 12.9 مليون جنيه، بزيادة قدرها 360.7%، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليون جنيه بالعام السابق.