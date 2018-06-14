تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم رواد مصر للاستثمار السياحى

رجب عزالدين أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 300 ألف سهم تقرييا من أسهم شركة رواد مصر للاستثمار السياحى بقيمة إجمالية 138 مليون جنيه خلال جلسة اليوم الخميس. ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون جنيه موزعا على 1.5 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد. ويتوزع هيكل ملكي



رجب عزالدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 300 ألف سهم تقرييا من أسهم شركة رواد مصر للاستثمار السياحى بقيمة إجمالية 138 مليون جنيه خلال جلسة اليوم الخميس.

ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون جنيه موزعا على 1.5 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين شارم دريمز القابضة للسياحة والفنادق (76.48%)، جنرال ميدترينيان القابضة (20.01%)، كونكورد للتنمية السياحية ش.م.م (2.96%)، إضافة إلى مساهمات أخرى.

تأسست الشركة عام 1987 للعمل فى مجال إنشاء القرى والفنادق والمخيمات السياحية والشاليهات والموتيلات والمشاتى والمصايف والكازينوهات والمطاعم والكافيتيريات ووسائل التسلية والأنشطة الرياضية والبحرية والخدمات المكملة لها من محطات خدمة وتموين السيارات والمحلات التجارية وكافة الأنشطة الخاصة بالتنمية الفندقية والسياحية.