تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم راية

رجب عزالدينأعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 1.4 مليون سهم من أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات بقيمة اجمالية 23.4 مليون جنيه وذلك بجلسة اليوم الخميس.ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه، موزعا عبر 100 مليون سهم، بقيمة أسمية 0.5 جنيه للسهم.وحققت الشركة صافى ربح قد



رجب عزالدين أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 1.4 مليون سهم من أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات بقيمة اجمالية 23.4 مليون جنيه وذلك بجلسة اليوم الخميس. ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه، موزعا عبر 100 مليون سهم، بقيمة أسمية 0.5 جنيه للسهم. وحققت الشركة صافى ربح قدره 118.45 مليون جنيه في 2016، مقابل أرباح بلغت 30.1 مليون جنيه في عام 2015. وبلغت أرباح الشركة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي 40.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 8.02 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.