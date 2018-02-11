رجب عزالدين أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم بنك فيصل الإسلامى المصري، خلال جلسة -اليوم الأحد. وأضافت البورصة المصرية، فى بيان منشور على شاشة التداول، أنه تم تنفيذ صفقة على إصدار البنك بالجنيه المصري…

رجب عزالدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم بنك فيصل الإسلامى المصري، خلال جلسة -اليوم الأحد.

وأضافت البورصة المصرية، فى بيان منشور على شاشة التداول، أنه تم تنفيذ صفقة على إصدار البنك بالجنيه المصري على 1.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية 34.1 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على إصدار الدولار على 7.4 مليون سهم، بقيمة 8.5 مليون دولار.

وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة للبنك، تراجع أرباحه خلال عام 2017، بنسبة 40%، لتسجل 1.7 مليار جنيه مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار جنيه 2016.

وتراجعت إيرادات البنك خلال العام الماضي إلى 6.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات 7.4 مليار جنيه بالعام المقارن.

ويبلغ رأسمال البنك 236.91 مليون جنيه، موزعًا على 129.92 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.