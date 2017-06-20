تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم النساجون الشرقيون

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 6.595 مليون سهم من أسهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد بقيمة 43.1 مليون جنيه وذلك بجلسة اليوم الثلاثاء.

ويبلغ رأسمال الشركة 450 مليون جنيه موزعا على 450 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 174% إلى 257.5 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 94.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 2.52 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.45 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتوقعت أبحاث فاروس، الأسبوع الماضي، أن تنمو المبيعات المحلية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، بنسبة 23% في عام 2017.

وتستهدف الشركة زيادة مبيعاتها لتتراوح ما بين 10-11 مليار جنيه، بزيادة قدرها 50% خلال 2017.