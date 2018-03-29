تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم القابضة المصرية الكويتية

رجب عزالدينأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 8.9 مليون سهم، من القابضة المصرية الكويتية، بقيمة 8.9 مليون دولار.وقالت البورصة، فى بيان منشور على شاشة التداول، إن تلك الصفقة تم تنفيذها خلال جلسة -اليوم الخميس- فى إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.وقالت الشر

رجب عزالدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 8.9 مليون سهم، من القابضة المصرية الكويتية، بقيمة 8.9 مليون دولار.

وقالت البورصة، فى بيان منشور على شاشة التداول، إن تلك الصفقة تم تنفيذها خلال جلسة -اليوم الخميس- فى إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

وقالت الشركة، فى وقت لاحق، إنها تدرس ضخ استثمارات بقيمة 250-300 مليون جنيه لرفع القدرات التوليدية لمحطة كهرباء برج العرب.

وأقرت عمومية الشركة فى 25 مارس الجارى، توزيع 5 سنتات أمريكية لكل سهم (يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم).

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 93% تقريباً خلال 2017، لتسجل 138 مليون دولار مقارنة بـ 72 مليون دولار خلال 2016.