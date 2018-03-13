تنفيذ صفقة من الحجم الكبير أسهم المصريين للإسكان والتعمير

رجب عزالدين:أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 1.8 مليون سهم من أسهم شركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير خلال جلسة اليوم الثلاثاء بقيمة اجمالية 6.6 مليون جنيه تقريبا.وارتفعت أرباح الشركة إلى 27 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 19 مليون جنيه فى 2016.ويبلغ رأسمال ا

رجب عزالدين:

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 1.8 مليون سهم من أسهم شركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير خلال جلسة اليوم الثلاثاء بقيمة اجمالية 6.6 مليون جنيه تقريبا.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 27 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 19 مليون جنيه فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 183.39 مليون جنيه، موزعا على 91.69 مليون سهم، بقمية اسمية 2 جنيه للسهم.

أسست الشركة عام 1986 وتعمل فى مجال التنمية العقارية والاستثمار العقاري ،ويتوزع هيكل ملكيتها المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية (25.42%)،يامير ايكويتيز (18.17%)، بنك مصر إيران للتنمية (17.16%)، المجموعة المصرية للإستثمار القابضة (4.30%) ،بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (3.07%)،سمو للاستشارات (2.068%)،هاشم السيد هاشم دسوقي (0.981%)،أساسات للإستثمار العقارى (0.07%)،ثروة للاستشارات (0.05%)