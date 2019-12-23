تنفيذ صفقة كبيرة الحجم على أسهم «العز الدخيلة» بـ 726.5 مليون جنيه

تحولت الشركة للخسارة خلال الـ9 شهور الأولى من العام

أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية أنهُ تم تنفيذ صفقة كبيرة الحجم من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 771,680 سهم بقيمة إجمالية 726,5مليون جنيه .

وتحولت الشركة للخسارة خلال الـ9 شهور الأولى من العام ، إذ حققت خسائر بقيمة 462 مليون جنيه ، مقابل أرباح بقيمة 2.27 مليار جنيه بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت مبيعات الشركة خلال الفترة ذاتها نحو 26.4 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت 28.19 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.



وعلى صعيد آخر يُذكر أن مجلس إدارة شركة حديد عز وافق فى أكتوبر الماضى ، على استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية على 35.29 مليون سهم من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح المملوكة لحديد عز.

ويبلغ رأسمال العز الدخيلة 1.33 مليار جنيه، موزعًا على 13.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 جنيه للواحد.

وتستعد الشركة لزيادة رأسمالها المصدر والمرخص به فى إطار عملية الهيكلة المشار إليها.

وخلال الأشهر الستة الأولى من2019 تحولت “العز الدخيلة” للخسائر محققة 29.641 مليون جنيه ، مقابل 1.611 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام الماضى .