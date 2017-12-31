تنفيذ صفقة على أسهم جي بي أوتو بقيمة 31 مليون جنيه

رجب عزالدينأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة "جي بي أوتو" لـ 7 ملايين سهم، بقيمة إجمالية 31.3 مليون جنيه، خلال جلسة -اليوم الأحد.وقالت البورصة، فى بيان منشور على شاشة التداول، إن هذه الصفقة تأتى فى إطار نظام الإثابه والتحفيز للعاملين بالشركة.وتحولت الشركة للخسائر خلال ال

رجب عزالدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة “جي بي أوتو” لـ 7 ملايين سهم، بقيمة إجمالية 31.3 مليون جنيه، خلال جلسة -اليوم الأحد.

وقالت البورصة، فى بيان منشور على شاشة التداول، إن هذه الصفقة تأتى فى إطار نظام الإثابه والتحفيز للعاملين بالشركة.

وتحولت الشركة للخسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بخسائر مجمعة بلغت 475.46 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 184.89 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من 2016.

وسجلت الشركة خسائر بلغت 141.1 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 47.02 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من 2016.

وأكدت الشركة أن قطاع المركبات تأثر بما حدث بسوق السيارات في مصر خلال الفترة الماضية، ما دفع معدلات الطلب إلى التراجع بين مختلف فئات السوق.