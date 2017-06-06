تنفيذ صفقة على أسهم برايم القابضة بـ40.6 مليون جنيه

مصطفى طلعتشهدت شاشات تداول البورصة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير "BLOCK TRADING" على أسهم شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية لـ8,2 مليون سهم، بقيمة إجمالية 40.6 مليون جنيه.يُشار إلى أن السوق شهدت سلسلة صفقات متتالية على أسهم شركة برايم القابضة لصالح شركة



مصطفى طلعت

شهدت شاشات تداول البورصة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير “BLOCK TRADING” على أسهم شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية لـ8,2 مليون سهم، بقيمة إجمالية 40.6 مليون جنيه.

يُشار إلى أن السوق شهدت سلسلة صفقات متتالية على أسهم شركة برايم القابضة لصالح شركة “صم للاستثمارات”، والتي وصلت بحصتها في “برايم” إلى 26%، على مدار الأشهر الستة السابقة، وبالتحديد منذ 9 نوفمبر 2016.

و”صم” هى الذراع الاستثمارية لشركة صميم كابيتال التى أسسها فريق من الشركاء يضم 6 محترفين يمتلكون خبرات متنوعة فى مجال الاستثمار المباشر والاستشارات المالية والقانونية وتحليل المخاطر وهم خالد راشد وأحمد على وفهد الطرزى وكريم الشيخ ومحمد نور الدين وحمدى مصطفى.

ويبلغ رأسمال “برايم” القابضة 364.173 مليون جنيه، موزعًا على 72.83 مليون سهم، بقيمة 5 جنيهات للسهم، وحققت صافى ربح 25.86 مليون جنيه فى 2016، مقابل خسائر 1.4 مليون فى 2015، وتعمل فى مجال بنوك الاستثمار وتأسيس الشركات.