تنفيذ صفقة على أسهم بالم هيلز بقيمة تتجاوز نصف مليار جنيه

رجب عزالدين:أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 128.1 مليون سهم من أسهم شركة بالم هيلز للتعمير بقيمة اجمالية 525.2 مليون جنيه تقريبا بمتوسط سعر 4.1 جنيه للسهم.ولم تذكر البورصة أطراف الصفقة أو موضوعها مكتفية بنشر بيان تنفيذ الصفقة على شاشة التداول.وأعلنت ال

رجب عزالدين:

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 128.1 مليون سهم من أسهم شركة بالم هيلز للتعمير بقيمة اجمالية 525.2 مليون جنيه تقريبا بمتوسط سعر 4.1 جنيه للسهم.

ولم تذكر البورصة أطراف الصفقة أو موضوعها مكتفية بنشر بيان تنفيذ الصفقة على شاشة التداول.

وأعلنت الشركة فى وقت لاحق عن قيام لجنة الإثابة والتحفيز للعاملين ببيع نحو 3 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 936.4 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 785.2 مليون جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 1.6 مليار جنيه، موزعا على 2.3 مليار سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.