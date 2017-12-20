تنفيذ صفقة على أسهم المصرية للمنتجعات بقيمة 60.4 مليون جنيه

رجب عزالدينأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير فى افتتاح جلسة -اليوم الأربعاء- على 47.2 مليون سهم من المصرية للمنتجعات السياحية، بقيمة إجمالية 60.4 مليون جنيه تقريبًا.وأفصحت شركة الأهلي كابيتال القابضة المصرية، فى 11 ديسمبر الجارى، عن نيتها فى التخارج من حصتها الباقية في ا

رجب عزالدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير فى افتتاح جلسة -اليوم الأربعاء- على 47.2 مليون سهم من المصرية للمنتجعات السياحية، بقيمة إجمالية 60.4 مليون جنيه تقريبًا.

وأفصحت شركة الأهلي كابيتال القابضة المصرية، فى 11 ديسمبر الجارى، عن نيتها فى التخارج من حصتها الباقية في المصرية للمنتجعات السياحية، البالغة 4.5% تعادل 47.2 مليون سهم، قبل نهاية 2017.

وتمتلك الأهلي كابيتال حصصًا في سيدي كرير للبتروكيماويات، وأموك، وأبو قير للأسمدة، ومصر للأسمنت قنا.

وقالت المصرية للمنتجعات السياحية، فى 14 ديسمبر إنها تتوقع تسجيل تعاقدات للمبيعات 400 مليون جنيه بنهاية 2017، وتتوقع أن يبلغ إجمالي أوراق القبض وحسابات العملاء والمدينين ملياري جنيه.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.05 مليار جنيه، موزعاً على 1.05 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.