تنفيذ صفقة شراء بيراميزا للفنادق لأسهم الخزينة بـ24.3 مليون جنيه

رجب عزالدين أعلنت إدارة البورصة المصرية -اليوم الخميس- عن تنفيذ صفقة شراء شركة "بيراميزا" للفنادق، والقرى السياحية لـ 608 آلاف سهم خزينة، بسعر 40 جنيهًا، بقيمة إجمالية 24.3 مليون جنيه. ووافق مجلس إدارة الشركة فى 14 نوفمبر على شراء 608.6…

رجب عزالدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية -اليوم الخميس- عن تنفيذ صفقة شراء شركة “بيراميزا” للفنادق، والقرى السياحية لـ 608 آلاف سهم خزينة، بسعر 40 جنيهًا، بقيمة إجمالية 24.3 مليون جنيه.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 14 نوفمبر على شراء 608.6 ألف سهم خزينة، بقيمة 40 جنيهاً للسهم، وبلغت نسبة الملكية في أسهم الشركة بعد التنفيذ تبلغ 2.81% من رأسمالها.

وقالت الشركة إنها مولت عملية الشراء تمويلا ذاتياً، وفقًا للقواعد المقررة بالبورصة المصرية، بقيمة إجمالية 24.3 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال الشركة 432.17 مليون جنيه، موزعًا على 21.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 20 جنيهاً للواحد.