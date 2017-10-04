تنفيذ صفقة تسوية من الحجم الكبير على أسهم أكتوبر فارما

رجب عزالدينأعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة اكتوبر فارما لعدد 248,820 سهم بقيمة إجمالية 7.7 مليون جنيه. وقالت البورصة في بيان اليوم، إن الصفقة تأتى فى إطار تسوية بين الشركة وأحد المساهمين مقابل إسقاط مديونية.وكان مجلس إدارة ال



رجب عزالدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة اكتوبر فارما لعدد 248,820 سهم بقيمة إجمالية 7.7 مليون جنيه.



وقالت البورصة في بيان اليوم، إن الصفقة تأتى فى إطار تسوية بين الشركة وأحد المساهمين مقابل إسقاط مديونية.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق فى نهاية سبتمبر الماضى على شراء أسهم المساهم محمود عادل وأسرته، كأسهم خزينة، وذلك مقابل المديونية المستحقة على شركة مركز التنشيط المصرى، البالغة 27.4 مليون جنيه، وإنهاء جميع النزاعات القضائية بين الطرفين.

وقالت الشركة إنه سيتم التنازل بسعر بيع 31 جنيها للسهم، بقيمة إجمالية 7.7 مليون جنيه، وإعدام باقى المديونية البالغة 19.7 مليون جنيه.

وحددت الشركة طريقة التعامل على هذه الأسهم حيث يتم نقلها عن طريق البورصة المصرية دون تداول نقدى.