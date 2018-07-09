تنفيذ صفقة بقيمة 825 مليون جنيه على أسهم الشرق الأوسط للزجاج

رجب عزالدين:أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة على 25.8 مليون سهم من أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج بقيمة اجماليه 825.7 مليون جنيه تقريبا خلال جلسة اليوم الإثنين.وقالت البورصة فى بيان إن تلك الصفقة تمت فى اطار الاستثناء من عرض الشراء الاجبارى الذى حصلت عليه شركة مينا جلاس هولد

رجب عزالدين:

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة على 25.8 مليون سهم من أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج بقيمة اجماليه 825.7 مليون جنيه تقريبا خلال جلسة اليوم الإثنين.

وقالت البورصة فى بيان إن تلك الصفقة تمت فى اطار الاستثناء من عرض الشراء الاجبارى الذى حصلت عليه شركة مينا جلاس هولدنجز ليميتد.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 31 يناير الماضى على استثناء شركة “مينا جلاس هولدنجز ليميتد”، من تقديم عرض شراء إجبارى لعدد 25.88 مليون سهم، بنسبة 51.4% من شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، والمملوكة لشركة ماك للاستشارات.

وقالت الهيئة، آنذلك إن هذه الموافقة تأتى وفقًا للفقرة (هـ) من المادة 356 من أحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، فى ضوء إعادة الهيكلة فيما بين مجموعة الشركات المرتبطة.

وأبرمت الشرق الأوسط للزجاج فى أكتوبر 2017، اتفاقًا مبدئيًا مع أحد المستثمرين للاستحواذ على 74% من الأسهم المملوكة للشركة، في رأسمال ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف.

وأقرت عمومية الشركة، فى سبتمبر 2017، تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وتخفيض قيمته من 10 جنيهات إلى جنيه للواحد.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 50.32 مليون جنيه، موزعًا على 5.03 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.