تنفيذ صفقة بقيمة 14.6 مليون جنيه على سى آى كابيتال

شريف عمر :أعلنت البورصة اليوم عن تنفيذ صفقة بقيمة 14.6 مليون جنيه على 480 ألف سهم بشركة سى آى كابيتال القابضة.جدير بالذكر أنه فى مارس الماضى أعلنت البورصة عن تنفيذ صفقة لبيع 74.75% من أسهم شركة سى آى كابيتال القابضة التابعة البنك التجارى الدولى، بقيمة إجمالية 710.158 مليون جنيه لصالح تحالف استثم

شريف عمر :

أعلنت البورصة اليوم عن تنفيذ صفقة بقيمة 14.6 مليون جنيه على 480 ألف سهم بشركة سى آى كابيتال القابضة.

جدير بالذكر أنه فى مارس الماضى أعلنت البورصة عن تنفيذ صفقة لبيع 74.75% من أسهم شركة سى آى كابيتال القابضة التابعة البنك التجارى الدولى، بقيمة إجمالية 710.158 مليون جنيه لصالح تحالف استثماري يضم رجال الأعمال علاء عرفة ومحمود الجمال واسماعيل ترك حصلوا خلالها على 9.8% من أسهم سى آى كابيتال، كما حصل رجل الأعمال فهد خاطر رئيس مستشفى السلام الدولى على 7.5%، وياسر العدوى على 6.9%، وصديق عفيفى على 4.8%، وايمن عباس على 0.9%.

وكان محمود عطالله الرئيس التنفيذى لسى آي كابيتال قد قال سابقاً لـ “المال” عن إن الشركة وضعت خطة طموحة للتوسع سواء فى مجال بنوك الاستثمار التقليدية أو بإضافة أنشطة خدمات مالية غير مصرفية جديدة، وأبزرها التمويل متناهى الصغر، كما تخطط لاختراق أسواق دبى والسعودية وجنوب أفريقيا.

وعن طرح الشركة فى البورصة، أوضح عطاالله، أن «سى آى كابيتال»، القابضة تعتزم زيادة رأسمالها باكتتاب عام بالبورصة مطلع 2018، كما يتفاوض البنك التجارى الدولى – الذى يملك21% من أسهم سى آى كابيتال، لبيع نحو 10% من أسهمه لأحد المستثمرين المحليين.

