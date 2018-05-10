تنفيذ صفقة بقيمة 12.3 مليون جنيه على أسهم آراب ديرى

رجب عزالدينأعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 1.3 مليون سهم من أسهم شركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديرى" بقيمة إجمالية 12.3 مليون جنيه تقريبا.تأسست الشركة عام 1985 وتعمل فى مجال إنتاج وتعبئة جميع منتجات الألبان وكافة أنواع الجبن واللبن البودرة المجفف



رجب عزالدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 1.3 مليون سهم من أسهم شركة العربية لمنتجات الألبان “آراب ديرى” بقيمة إجمالية 12.3 مليون جنيه تقريبا.

تأسست الشركة عام 1985 وتعمل فى مجال إنتاج وتعبئة جميع منتجات الألبان وكافة أنواع الجبن واللبن البودرة المجفف المستورد وإنتاج العصائر بكافة أنواعها وإنتاج وتعبئة السلع الغذائية.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، موزعاً على 60 مليون سهم،بقيمة اسمية جنيه للسهم، وتستحوذ شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية على نسبة (64.73%) منها.

وسجلت الشركة خسائر بلغت 29.32 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليون جنيه في 2016.