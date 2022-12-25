تنفيذ صفقة بقيمة 1.37 مليار جنيه على أسهم «النساجون الشرقيون»

أعلنت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة من خلال آليات الحجم الكبير علي أسهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد.
وأوضحت إدارة البورصة أنه تم تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبيرة علي 163.74 مليون سهم من شركة النساجون الشرقيون للسجاد.
ونوهت إدارة البورصة إلي أن إجمالي قيمة الصفقة بلغ 1.37 مليار جنيه .
جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة المصرية استهلت تعاملات اليوم الخميس علي تراجع جماعي .
وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نحو 1.93% مسجلا مستوي 14202 نقطة.
كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.03% عند مستوي 2726 نقطة.