تنفيذ صفقة بـ645 مليون جنيه على أسهم جلوبال تليكوم القابضة

رجب عزالدين:أعلنت ادارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 99.2 مليون سهم من أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة بقيمة إجمالية 645.2 مليون جنيه وذلك بجلسة اليوم الثلاثاء، ويبلغ رأسمال جلوبال تليكوم 3.04 مليار جنيه، موزعاً على 5.24 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.58 جنيه.وبلغ متوسط سعر

رجب عزالدين:

أعلنت ادارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 99.2 مليون سهم من أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة بقيمة إجمالية 645.2 مليون جنيه وذلك بجلسة اليوم الثلاثاء، ويبلغ رأسمال جلوبال تليكوم 3.04 مليار جنيه، موزعاً على 5.24 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.58 جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.5 جنيه.

ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على تخفيض رأس المال المصدر لشركة جلوبال تيليكوم القابضة من 3.042 مليار جنيه مصرى الى 2.738 مليار جنيه مصرى، وذلك باعدام اسهم الخزينه لعدد 524.5 مليون سهم بالقيمة الاسمية 0.58 جنيه لكل سهم.

وقالت جلوبال تليكوم القابضة فى وقت لاحق إن شركة فيمبلكوم ال تى دى VimpelCom Ltd المالك غير المباشر لنسبة 57.7% من أسهمها غيرت اسمها ليصبح فيون ال تى دى Veon Ltd.

وتعمل جلوبال تيلكوم في تشغيل شبكات المحمول في أسواق ذات معدلات نمو عالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 1.2 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 87.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2016.