تنفيذ صفقة بـ 67.7 مليون جنيه على كوربليس للتأجير

شريف عمركشف التقرير اليومى للبورصة عن تنفيذ صفقة خلال جلسة تداولات، اليوم الأحد، بقيمة 67.791 مليون جنيه على 214.182 ألف سهم من شركة كوربليس للتأجير التمويلى تم تنفيذها بسوق الصفقات.وكانت المال قد نشرت مؤخراً اعتزام شركة سى آى كابيتال القابضة، رفع حصتها بهيكل ملكية «كوربوليس» للتأجير

شريف عمر

كشف التقرير اليومى للبورصة عن تنفيذ صفقة خلال جلسة تداولات، اليوم الأحد، بقيمة 67.791 مليون جنيه على 214.182 ألف سهم من شركة كوربليس للتأجير التمويلى تم تنفيذها بسوق الصفقات.

وكانت المال قد نشرت مؤخراً اعتزام شركة سى آى كابيتال القابضة، رفع حصتها بهيكل ملكية «كوربوليس» للتأجير التمويلى إلى 86% عبر التقدم بعرض للاستحواذ على حصة بنك UBAF الفرنسى بها، البالغة 14%، وفقاً لحاازم بدران، نائب رئيس شركة سى آى كابيتال.

وأشار بدران إلى أنه بعد تنفيذ الصفقة سيتوزع هيكل ملكية كوربليس ما بين 86% لسى اى كابيتال، و 14% لرجل الأعمال طارق عزمى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة كوربوليس.

ووفقاً للتقرير السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية، احتلت كوربوليس صدارة شركات التأجير التمويلى خلال العام الماضى، بعد أن سيطرت على حصة سوقية %15.2 من إجمالى العقود بقيمة 3.2 مليار جنيه، فيما سجلت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى 1.4 مليار جنيه، بحصة سوقية %11.3.