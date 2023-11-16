تنفيذ صفقة استحواذ «جلوبال الإماراتية» على «الشرقية للدخان» بسعر دولار عند 38.11 جنيه

في مفاجأة مثيرة، أعلنت البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة استحواذ شركة «جلوبال للاستثمار» على 30% من أسهم «الشرقية للدخان – إيسترن كومباني»، بقيمة 16.403 مليار جنيه، وذلك بانخفاض قدره 2.932 مليار عما تم إعلانه من قبل والبالغة 19.336 مليار.

ورصدت “المال” أن القيمة التي نفذت بها الصفقة قد سعرت الدولار بمستوى 38.11 جنيه، مقارنة بـ 30.93 جنيه، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البيان الصادر عن الشركة في 4 سبتمبر الماضي.

وأعلنت الشركة في بيان مُرسل للبورصة المصرية 4 سبتمبر الماضي، عن توقيع اتفاقية بين “القابضة الكيماوية” –المساهم الرئيسي- و شركة “جلوبال للاستثمار” تنص على استحواذ الأخيرة على 30% من أسهم “الشرقية للدخان” بقيمة 625 مليون دولار بما يعادل 19.336 مليار جنيه – بسعر صرف 30.93 جنيه للدولار.

وحاولت “المال” التواصل مع مسئولي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية و الشرقية للدخان لتوضيح أسباب انخفاض القيمة النهائية للصفقة، لكن لم تفلح تلك المحاولات حتى اللحظة.

يُذكر أن “المال” قد كشفت عن وجود اتفاق داخلي ضمن صفقة الاستحواذ بين جلوبال للاستثمارات الإماراتية والقابضة للصناعات الكيماوية، يشمل توزيع حصة الأخيرة في أرباح “الشرقية للدخان” والبالغة 4.1 مليار جنيه بين الطرفين بنسب لم يتم الإفصاح عنها.

وسيتوزع هيكل ملكية “الشرقية للدخان” عقب الصفقة بين “جلوبال للاستثمار القابضة” بنحو 30%، و الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بـ 20.9% وصندوق استثمار “ألان جراي” بـ 7.2% من الأسهم، و”اتحاد العاملين المساهمين” 5.2%، والباقي أسهم تداول حر، ويبلغ رأسمال الشركة نحو 2.250 مليار جنيه.