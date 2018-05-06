تنفيذ صفقة إثابة وتحفيز على أسهم راية القابضة للاستثمارات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على 26820 سهما من أسهم شركة “راية” القابضة للاستثمارات المالية خلال جلسة اليوم الأحد، بقيمة إجمالية 281 ألف جنيه فى إطار نظام الإثابة و التحفيز للعاملين.

وسجلت الشركة صافى ربح 103.2 مليون جنيه خلال 2017 مقابل 118.10 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 504.6 مليون جنيه، موزعا على 100.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

