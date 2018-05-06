بورصة وشركات

تنفيذ صفقة إثابة وتحفيز على أسهم راية القابضة للاستثمارات

رحب عز الدين:أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على 26820 سهما من أسهم شركة "راية" القابضة للاستثمارات المالية خلال جلسة اليوم الأحد، بقيمة إجمالية 281 ألف جنيه فى إطار نظام الإثابة و التحفيز للعاملين.وسجلت الشركة صافى ربح 103.2 مليون جنيه خلال 2017 مقابل 118.10 مليون جنيه في 2016.ويبل
1:10 م, الأحد, 6 مايو 18 1:10 م, الأحد, 6 مايو 18

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رحب عز الدين:

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على 26820 سهما من أسهم شركة “راية” القابضة للاستثمارات المالية خلال جلسة اليوم الأحد، بقيمة إجمالية 281 ألف جنيه فى إطار نظام الإثابة و التحفيز للعاملين.

وسجلت الشركة صافى ربح 103.2 مليون جنيه خلال 2017 مقابل 118.10 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 504.6 مليون جنيه، موزعا على 100.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

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