تنفيذ صفقات نقل ملكية داخل صندوق المصريين للاستثمار العقاري

رجب عزالدينأعلنت شركتى "المصريين للإسكان والتنمية والتعمير"، و"المصريين في الخارج للاستثمار"، عن تنفيذ عملية نقل ملكية حصة من أسهم شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى، بجلسة أمس الثلاثاء.ونفذت المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عملية نقل ملكية بقيمة إجمالية 23.5 مليون جنيه، لتصبح نسبة

رجب عزالدين

أعلنت شركتى “المصريين للإسكان والتنمية والتعمير”، و”المصريين في الخارج للاستثمار”، عن تنفيذ عملية نقل ملكية حصة من أسهم شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى، بجلسة أمس الثلاثاء.

ونفذت المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عملية نقل ملكية بقيمة إجمالية 23.5 مليون جنيه، لتصبح نسبة مساهمة الشركة فى رأسمال صندوق المصريين للاستثمار العقارى 64%.

كما نفذت شركة المصريين في الخارج للاستثمار، عملية نقل ملكية أسهم الخزينة المملوكة لشركة المجموعة المصرية للاستثمار القابضة (شركة غير مقيدية)، بقيمة إجمالية 18511940 جنيه لتصبح مساهمتها برأسمال شركة المجموعة 41%، وفقاً لبيان مرسل للبورصة المصرية.

وقامت الشركة بتنفيذ عملية نقل ملكية حصة من أسهم شركة صندوق المصريين للاستثمار العقارى، بقيمة إجمالية 4.6 مليون جنيه، لتصبح نسبة مساهمتها برأسمال شركة شركة صندوق المصريين للاستثمار العقارى 31.2%.



وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 5 ديسمبر الماضى، موافقة لكل من شركتي المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، على شراء حصة إضافية برأسمال شركة صندوق المصريين للاستثمار العقاري من أحد المؤسسين.

ويعد صندوق المصريين للاستثمار العقارى صندوق استثمار مغلق، يصدر وثائق مقابل استثمارات الصندوق فى الأصول العقارية من أراض وعقارات مبنية وأسهم شركات عقارية وغيرها من الأصول، التى تضمن حداً معيناً من السيولة والربحية، وتطرح وثائقه فى اكتتاب عام على أن يتم قيد وثائقه والتداول فى بورصة الأوراق المالية.

وتأسس الصندوق فى أكتوبر 2016، طبقًا لأحكام قانون قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر والمدفوع 50 مليون جنيه مصري، موزعًا على 500 ألف سهم.

وساهم فى تأسيس الصندوق أربع شركات مصرية، هما: شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية- بايونير القابضة للاستثمارات المالية- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير- القاهرة للإسكان والتعمير.