تنفيذ شبكات مرافق وصرف صحى بغرب أسيوط بتكلفة 1.8 مليار

كشف المهندس محمود النجدى، رئيس جهاز أسيوط الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من إجراءات الإسناد لمناقصات تنفيذ الشبكات الرئيسية للمياه والكهرباء والصرف الصحى بمدينة ناصر “غرب أسيوط ” بتكلفة مليار و800 مليون جنيه.

وأشار النجدي، فى تصريحات لـ”المال” إلى أنه من المتوقع البدء فى تنفيذ تلك الأعمال خلال الشهر المقبل، وجار دراسة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية بالمدينة.

ولفت إلى أنه تم اعتماد حوالى 300 مليون جنيه موازنة للجهاز قابلة للزيادة فى المرحلة المقبلة، خاصة مع حجم الأعمال والمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

وتم طرح 250 قطعة أرض سكنية مؤخرًا بغرب ناصر بمساحات 500 إلى 700 متر لإقامة عمارات وفيلات، كما تم طرح قطعة استثمارى عمرانى متكامل بمساحة 15.94 فدان بنظام السعر المعلن.

يشار إلى أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم 78 لسنة 2017، بتخصيص مساحة 6006,20 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمرانى جديد.